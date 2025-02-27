Лидер Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан призвал членов организации «сложить оружие и самораспуститься»

Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, который находится в заключении в турецкой тюрьме, призвал распустить возглавляемую им организацию. С таким заявлением он выступил 27 февраля, сообщает CNN Turk.

«Я призываю сложить оружие и беру на себя историческую ответственность за этот призыв. Все группы должны сложить оружие, а РПК должна самораспуститься», — говорится в заявлении Оджалана.

Заявление Оджалана на турецком и курдском языках зачитали представители прокурдской Партии демократических трудящихся, которые 27 февраля встретились с лидером РПК на тюремном острове Имрали возле Стамбула.

После встречи СМИ распространили фотографию Оджалана, которая стала первым его снимком за многие годы. В частности, фотографию опубликовала журналистка Лиза Шишко, которая живет в сирийском Курдистане.

Член исполнительного комитета РПК Мурат Карайылан заявил, что движение не сложит оружия, пока Оджалан не будет освобожден.

Рабочая партия Курдистана — главная организация курдов. Курды — самый большой народ без страны. Большинство из них — мусульмане-сунниты, которые проживают в исторической области Курдистан. Сейчас она находится в составе четырех государств: Турции, Сирии, Ирака и Ирана. В Турции и еще в примерно 40 странах Рабочая партия Курдистана объявлена террористической организацией.

Абдулла Оджалан — курдский общественный деятель, основатель и лидер Рабочей партии Курдистана. С 1999 года он отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы

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