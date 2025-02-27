«Коммерсант»: в здании управления МВД по борьбе с коррупцией нашли тело покончившего с собой полковника Евгения Головатого

В здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупции МВД России в Рязанском переулке в Москве найдено тело полковника Евгения Головатого, пишет «Коммерсант» без ссылок на источники.

По данным газеты, предполагается, что полковник покончил с собой в служебном кабинете, использовав для этого табельный пистолет. Следствие проводит проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, пишет «Коммерсант».

Издание утверждает, что полковник был заместителем начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях.

В 2020 году Головатый упоминался в новости ТАСС как представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Тогда он, выступая на круглом столе в Совете Федерации, предлагал ввести маркировку продукции интеллектуальной собственности в качестве меры борьбы с контрафактом на российском рынке.