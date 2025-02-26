Войска РФ обстреляли Константиновку Донецкой области. Пять человек погибли, 11 ранены

Российские военные сбросили на город Константиновка Донецкой области несколько авиабомб, сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

По данным Национальной полиции Украины, войска РФ сбросили на город не менее шести авиабомб. В результате пять мирных жителей погибли, еще 11 получили ранения. Разрушены 52 гражданских объекта, в том числе 20 жилых домов.

Данные о погибших, пострадавших и разрушениях уточняются.