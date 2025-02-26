В функции диктовки на айфонах возникла ошибка: говоришь «racist» — получаешь «Trump». Apple заявила, что все исправит
Компания Apple сообщила, что выпустила обновление с исправлением ошибки, которая возникала при использовании функции распознавания речи, сообщило агентство Associated Press.
«Мы знаем о проблеме с моделью распознавания речи, на которой основана функция „Диктовка“, и сегодня мы выкладываем исправление», — говорится в заявлении Apple, выпущенном 26 февраля.
Пользователи айфонов в последние дни опубликовали в соцсетях несколько видео, на которых показана ошибка, возникающая при использовании «Диктовки». Пользователи произносили слово «racist» («расист»), после чего на экране на короткое время появлялось слово «Trump», то есть как фамилия президента США Дональда Трампа. В дальнейшем «Trump» исчезало, а на экране оставалось слово «racist».
Ниже опубликовано одно из таких видео в тиктоке.
В Apple отметили, что модели распознавания речи, используемые в функции преобразования речи в текст, могут показывать слова с некоторым фонетическим совпадением. В компании подчеркнули, что ошибка возникала в том числе при произношении других слов с согласной буквой «r».
Агентство Associated Press отметило, что не смогло воспроизвести ошибку 26 февраля, на следующий день после того, как СМИ обратили внимание на случившееся.