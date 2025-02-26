Компания Apple сообщила, что выпустила обновление с исправлением ошибки, которая возникала при использовании функции распознавания речи, сообщило агентство Associated Press.

«Мы знаем о проблеме с моделью распознавания речи, на которой основана функция „Диктовка“, и сегодня мы выкладываем исправление», — говорится в заявлении Apple, выпущенном 26 февраля.

Пользователи айфонов в последние дни опубликовали в соцсетях несколько видео, на которых показана ошибка, возникающая при использовании «Диктовки». Пользователи произносили слово «racist» («расист»), после чего на экране на короткое время появлялось слово , то есть как фамилия президента США Дональда Трампа. В дальнейшем «Trump» исчезало, а на экране оставалось слово «racist».

Ниже опубликовано одно из таких видео в тиктоке.

Jess White2260

В Apple отметили, что модели распознавания речи, используемые в функции преобразования речи в текст, могут показывать слова с некоторым фонетическим совпадением. В компании подчеркнули, что ошибка возникала в том числе при произношении других слов с согласной буквой «r».

Агентство Associated Press отметило, что не смогло воспроизвести ошибку 26 февраля, на следующий день после того, как СМИ обратили внимание на случившееся.