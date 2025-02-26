В Беларуси объявили «экстремистским формированием» издание «Медиазона. Беларусь»

Министерство внутренних дел Беларуси объявило издание «Медиазона. Беларусь» «экстремистским формированием». Соответствующую информацию опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ „База“».

В посте говорится, что такое решение принято «за организацию деятельности по подготовке совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь, дискредитацию и оскорбление должностных лиц».

Белорусские власти регулярно объявляют СМИ, телеграм-каналы и чаты, критикующие Александра Лукашенко, «экстремистскими формированиями». В мае 2022 года сайт и соцсети «Медиазоны. Беларусь» признали «экстремистскими материалами».

Термин «экстремистское формирование» появился в законодательстве Беларуси в 2021 году - с принятием новой версии закона «О противодействии экстремизму». Признавать организации таковыми без суда могут МВД или КГБ. За подписки на такие каналы или СМИ в Беларуси грозит уголовная ответственность.