Минобороны России отчиталось о перехвате 128 украинских дронов. В Краснодарском крае повреждены три дома

В ночь на 26 февраля над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 128 украинских дронов, заявили в Минобороны России.

83 беспилотника были перехвачены над Краснодарским краем, 30 — над Крымом, восемь — над Азовским морем, пять — над Черным, и еще по одному над Брянской и Курской областями.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки дронов повреждены два дома в Темрюкском районе и один в Туапсе. В селе Джигинка под Анапой обломки беспилотника упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка. По словам Кондратьева, по предварительной информации, пострадавших нет.

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском, как сообщили в оперативном штабе Кубани, обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу.

Глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что пострадавших в результате налета дронов нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об атаке не сообщал.