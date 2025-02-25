В России подорожает шоколад Snickers, Twix, Alpen Gold и Oreo

Компании Mars и Mondelez повышают в России отпускные цены на шоколад своего производства, сообщает РИА Новости. Причиной пересмотра цен в российских представительствах компаний назвали рост мировых цен на какао-бобы и другие какао-продукты и увеличения издержек.

Ценовая политика компании, заявили в Mars (бренды Snickers, Twix, M&Mʼs), «неизменно направлена на обеспечение доступности продукции для конечного потребителя». «Но нам необходимо хотя бы частично компенсировать возросшие расходы, связанные с вышеуказанными факторами, для обеспечения стабильности нашего бизнеса», — пояснили в компании.

В российском представительстве Mondelez (бренды Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo) тоже отметили «аномально высокий рост цен на ключевой вид сырья — какао-бобы и какао-продукты» и подчеркнули, что повышение отпускных цен проводится поэтапно, «чтобы минимизировать влияние на конечного потребителя».

Ранее «Известия» написали, что Mars c 20 января предупредила партнеров о подорожании части продукции в два этапа: с 20 февраля и с 24 марта. В частности, планируется, что большие батончики подорожают на 14%, стандартные — на 19%, другие форматы — на 13–19%, а драже M&Mʼs — до 16%. Mondelez, по данным издания, 13 февраля уведомила ритейлеров об индексации цен на ее товары на 14,9% с апреля.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие российские торговые сети, в свою очередь сообщили, что в рознице рост цен на шоколад будет медленным. Отпускные цены производителей шоколадных изделий за последний год, заявили в АКОРТ, выросли более чем на 20%. «Однако коррекция розничных цен проявляется медленнее в силу развитой конкуренции в кондитерском секторе», — отметили в ассоциации.

Из-за резкого роста цен на шоколадные изделия в России, писал «Коммерсант» в конце января, розничные продажи в этой категории в 2024 году в натуральном выражении сократились почти на 9%. Покупатели, отмечало издание, переориентируются на менее дорогие кондитерские изделия, при производстве которых меньше используются какао-бобы.

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Что происходит с сырьем для шоколада

Какао-бобы за год подорожали в пять раз. На рынке — идеальный шторм: цены вверх толкают климат, коррупция, контрабандисты, золотоискатели, хуситы (и это не весь список) Анатомия «шоколадного кризиса»