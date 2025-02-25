Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал 23-летнюю жительницу Москвы Ариадну Литвинову по делу о вандализме (часть 2 статьи 214 УК) из-за надписи на щитах провоенной фотовыставки «Вместе к Победе». Об аресте девушки сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Полиция заявила, что девушку, которая нанесла «дискредитирующие» надписи на стендах выставки на Большой Морской улице, задержали неподалеку в ночь на 24 февраля — в третью годовщину начала российско-украинской войны.

По версии дознания, Литвинова черной краской из баллончика нанесла надпись «Убийцы. Мир Украине. Свободу политзаключенным» на 10 щитах выставки «по мотивам политической и идеологической ненависти». В полиции оценили нанесенный ущерб в 135 536 рублей.

Пресс-служба судов Петербурга

Как отмечают «Медиазона» и «Бумага», днем 25 февраля надписей на баннерах уже не было, а рядом с выставкой дежурила военная полиция.

Надписи также стали поводом для штрафа в 50 тысяч рублей. Такое решение в отношении Литвиновой по протоколу о «дискредитации» армии вынес Дзержинский суд Петербурга. Москвичка вину не признала.

Почему на девушку составили административный протокол и завели уголовное дело за один и тот же поступок, неясно.

«Фонтанка» называет Литвинову «выпускницей столичного колледжа полиции». В 2023 году девушка опубликовала в инстаграме пост, из которого можно сделать вывод, что она бросила учебу. «Это были замечательные почти три года обучения. <…> Но последний год обучения был крайне сложный, в плане психологического состояния, ментального здоровья, да и физического. Сейчас не то время, чтобы возвращаться туда», — написала она. После этого Литвинова публиковала фотографии и видео из Таиланда.

По данным суда, у девушки есть среднее специальное образование.