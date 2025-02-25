Новосибирского физика Олега Кабова приговорили к пяти годам условно по делу о мошенничестве. Его судили за научную работу, которой осталась недовольна ФСБ

Советский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам лишения свободы условно члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией новосибирского Института теплофизики Олега Кабова по делу о мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

Суд также постановил взыскать с Кабова 7,2 миллиона рублей ущерба и запретил на два года заниматься руководством научными работами в области теплофизики. Ученого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Защита физика намерена обжаловать приговор.

Прокуратура требовала назначить Кабову семь лет колонии общего режима. По версии следствия, Кабов в 2014–2016 годах предоставлял в Минобрнауки «заведомо ложные сведения о выполнении научно-исследовательских работ, для получения субсидий в рамках реализации федеральных программ в области научных исследований», сфальсифицировал отчеты и похитил из бюджета 7,2 миллиона рублей.

Физик не признал вину. По словам его адвоката Геннадия Шишебарова, Кабову вменяли то, что он и сотрудники его лаборатории не «достигли поставленных целей» и получили стимулирующие надбавки на 7,2 миллиона рублей, что и сочли мошенничеством.

Как отмечает «Сибирский экспресс», речь шла о проекте создания «технологии охлаждения теплонапряженных элементов с использованием однокомпонентных двухфазных потоков». При этом, как заявляла защита, на момент доследственной проверки в 2019 году и после возбуждения уголовного дела и установка, и образец находились в Институте теплофизики Сибирского отделения РАН.

Издание T-invariant называло преследование Кабова «первым в современной России уголовным делом, когда ученому предъявлено уголовное обвинение за недостаточно хорошо проведенное исследование». Утверждалось, что дело было инициировано ФСБ, а в его основу легла экспертиза, заказанная ведомством. Жена ученого Елена Быковская заявляла, что следователь передал на экспертизу не весь экспериментальный образец, поэтому эксперты решили, что Кабов не выполнил обязательства по проекту.

В последнем слове Кабов назвал уголовное дело «испытанием» не только для него и близких, но и для «науки».

Олег Кабов — специалист в области энергонапряженных тепловых процессов, многофазных и пленочных течений, космической энергетики и области двухфазных микро и наносистем.

Дело против ученого завели осенью 2022 года, его самого арестовали. Кабов провел в СИЗО два месяца, после чего физика отпустили под домашний арест. В 2023-м суд изменил Кабову меру пресечения на запрет определенных действий.

T-invariant сообщало, что преследование ученого могло быть связано с местью. По данным издания, уголовное дело инициировано двумя его бывшими учениками. Один из них в 2017 году поссорился с Кабовым, перешел на работу в ФСБ и , как писало T-invariant, угрожал ученому.

Как отмечает T-invariant , после приговора Кабов сможет вернуться в свой институт и продолжить научную деятельность.

Дело Олега Кабова

Новосибирского физика судят за научную работу — на основе заказанной ФСБ экспертизы. Дело может стать прецедентом для преследования любого ученого в России Расследование T-invariant

Дело Олега Кабова

Новосибирского физика судят за научную работу — на основе заказанной ФСБ экспертизы. Дело может стать прецедентом для преследования любого ученого в России Расследование T-invariant