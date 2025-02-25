На всей территории Чили отключилось электричество

Масштабные отключения электроэнергии произошли в Чили 25 февраля, сообщил национальный координатор электроэнергии.

По его данным, отключение произошло в 15:16 по местному времени (21:16 мск) и затронул всю территорию Чили — от Арики на севере страны до региона Лос-Лагос на юге.

Как сообщила газета La Tercera, спустя полчаса после начала сбоя, в 15:53, без электричества оставались 80,1% потребителей по всей стране. Отключение произошло из-за неполадок на электростанции в районе Норте-Чико.

В Сантьяго, столице Чили, остановилось движение поездов в метрополитене. Пассажиров всех поездов эвакуировали. Из-за случившегося на улицы вывели дополнительные автобусы. Аэропорт Сантьяго задействовал резервные системы электроэнергии.

В результате отключения электроэнергии остановилась добыча полезных ископаемых на севере Чили, сообщает Reuters. Без электричества остался крупнейший в мире медный рудник Эскондида, рассказал источник агентства. Государственная компания по добыче меди Codelco заявила, что пострадали все ее шахты, часть из них переключились на резервные источники питания.