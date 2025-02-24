«Важные истории» и «Медиазона» опубликовали базы данных о погибших на войне россиянах

«Важные истории» запустили «регулярно обновляющуюся» базу данных о погибших и пропавших на войне россиянах на основе нейросети. Она получила название «Харон».

«В основе „Харона“ — нейросеть, которая ищет публичные сообщения о гибели военных, а также определяет регион проживания, возраст и другие характеристики погибших и пропавших без вести российских военнослужащих. Эти данные неполные, так как в открытый доступ попадают не все такие случаи. Чтобы показать более полную картину потерь, мы приводим данные, которые собраны и рассчитаны другими методами», — говорится в описании проекта.

В базе «Важных историй» 103 864 имен погибших и пропавших без вести.

Издание также опубликовало карту с распределением погибших военных по российским регионам.

В свою очередь «Медиазона» опубликовала список погибших на войне российских солдат, который журналисты в течение трех лет ведут совместно с «Русской службой Би-би-си» и командой волонтеров.

«Третий год мы ведем этот список по открытым источникам: это некрологи в социальных сетях, сообщения в СМИ, публикации местных властей и так далее. Раньше мы использовали лишь обезличенные данные: каждые две недели мы публиковали — и продолжим публиковать — сводки о потерях», — говорится в сообщении.

В списке «Медиазоны» 95 323 имени погибших.

В третью годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину «Медуза» и «Медиазона» опубликовали исследование, из которого следует, что на войне погибли около 160-165 тысяч российских военных. Эта цифра — «статистическая оценка избыточной мужской смертности за период войны». Она стала результатом сопоставления и анализа конкретных документов: поименных списков погибших, которые составляются волонтерами с начала вторжения, и Реестра наследственных дел, в котором публикуется информация обо всех российских наследодателях.

Подробнее об исследовании

160 тысяч погибших российских солдат Главный для РФ итог трех лет войны: страна расплачивается за нападение на Украину сотнями жизней в день. Новая оценка потерь от «Медузы» и «Медиазоны»

Подробнее об исследовании

160 тысяч погибших российских солдат Главный для РФ итог трех лет войны: страна расплачивается за нападение на Украину сотнями жизней в день. Новая оценка потерь от «Медузы» и «Медиазоны»