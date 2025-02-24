В Петербурге 17-летний студент перевел мошенникам 500 тысяч рублей и совершил самоубийство. Одного из фигурантов дела арестовали

Суд в Петербурге арестовал обвиняемого по делу о мошенничестве и доведении до самоубийства (часть 2 статьи 159 УК, пункт «а» части 2 статьи 110 УК) 17-летнего подростка, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, 6 февраля злоумышленники через один из мессенджеров получили незаконный доступ к личным данным 17-летнего жителя Петербурга и убедили его перевести им 500 тысяч рублей, принадлежавшие семье подростка. На следующий день, как утверждает СК, «осознав, что стал жертвой мошенников», подросток совершил самоубийство.

Как сообщали издания Петербурга, погибший — студент первого курса колледжа автоматизации производства. Его тело нашли под окнами многоэтажного дома в муниципальном округе Северный. В телефоне студента обнаружили видео, которое тот записал перед тем, как покончить с собой. 78.ru утверждает, что мошенники, звонившие подростку накануне, представились «сотрудниками различных служб».

Арестованный, согласно сообщению СК, снял деньги, которые подросток перевел мошенникам через банкомат в Новосибирске, а затем отправил их «неустановленным лицам» в криптовалюте. Фигуранта дела задержали в Барнауле, а затем доставили в Петербург.

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Современные мошенники не только воруют деньги — из-за них вы можете попасть в тюрьму и даже умереть Прочитайте эту инструкцию — и расскажите об угрозе родственникам