«В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины». На саммит в Киев приехали глава Еврокомиссии, а также премьер-министры Канады и Испании

В Киев 24 февраля на третью годовщину начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину приехали лидеры стран — основных союзников Украины.

Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта.

Также, пишут украинские СМИ, в том числе «РБК-Украина», в Киев приехали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эдгарс Ринкевичс, глава правительства Эстонии Кристен Михал.

«Мы сегодня в Киеве, потому что Украина — это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы», — написала фон дер Ляйен о визите в Киев.

Иностранных лидеров встречал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля на пресс-конференции говорил, что в Киев на третью годовщину начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину приедут лидеры 13 стран. Еще 24 лидера, по его словам, примут участие в киевском саммите онлайн. С иностранными лидерами, сообщил Зеленский, планируется обсудить стратегию Украины, а также форматы гарантий безопасности.