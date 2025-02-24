Украинские беспилотники атаковали Рязанскую область. Возник пожар на НПЗ

Украинские дроны в ночь на 24 февраля нанесли удар по территории Рязанской области. Глава региона Павел Малков объявил, что средства ПВО уничтожили два беспилотника, из-за упавших обломков «произошло возгорание на территории одного предприятия». О каком предприятии идет речь, губернатор не уточнил, добавив, что люди не пострадали.

Телеграм-каналы Astra и Baza со ссылкой на очевидцев пишут, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, в районе которого начался пожар. По подсчетам Astra, беспилотники нанесли удар по Рязанскому НПЗ третий раз с начала 2025 года.

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 24 февраля средствами ПВО были «перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», в том числе два дрона сбиты над Рязанской областью.

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские беспилотники в ночь на 24 февраля атаковали Рязанский НПЗ. По данным ведомства, «в районе цели» произошло не менее пяти взрывов. Результаты атаки уточняются.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, украинские беспилотники поразили нефтебазу в Тульской области. О результатах атаки ведомство не сообщает.