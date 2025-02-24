Союзники Украины в третью годовщину войны объявили о выделении помощи на 10 миллиардов евро

В третью годовщину начала полномасштабного вторжения войск РФ союзники Украины объявили о выделении новых пакетов помощи.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приехавшая 24 февраля в Киев, сообщила, что новый пакет помощи на 3,5 миллиарда евро Украина получит уже в марте.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, также посетивший Киев в третью годовщину начала полномасштабного вторжения, рассказал, что его страна в ближайшее время предоставит финансовую помощь в размере пяти миллиардов долларов, «которая финансируется за счет поступлений от замороженных российских активов», пишет РБК-Украина.

Кроме того, сообщил Трюдо, Канада передаст Украине 25 боевых машин пехоты LAV III и четыре тренажера для обучения пилотированию истребителями F-16.

О пакете помощи в 1 миллиард евро объявил во время визита в Киев и премьер-министр Испании Педро Санчес. Такую же сумму на гуманитарные и гражданские проекты выделит Украине Норвегия в 2025 году.

Финляндия в 2025-2027 годах собирается направить 4,5 миллиона евро для поддержания устойчивости и стабильности Украины. Дания выделит 54 миллиона евро на гуманитарную помощь и усилия по восстановлению в Украине.