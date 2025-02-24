За три года полномасштабной российско-украинской войны силовики как минимум 20 тысяч 81 раз задерживали россиян за антивоенную позицию, подсчитал правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Больше всего задержаний пришлось на первый год войны. На публичных антивоенных акциях 2022 года были зафиксированы 18 910 задержаний (в эту статистику правозащитники не включают задержания в рамках уголовного производства). На 2023-й пришлось 274 случая задержаний из-за публичных антивоенных акций, на 2024-й — 41 случай.

Кроме того, за три года силовики 856 раз задержали людей из-за антивоенных постов, символики или по другим поводам, которые прямо или косвенно соотносились с войной.

Снижение количества задержаний на публичных акциях «ОВД-Инфо» связывает с принятием властями законов о «дискредитации» и «фейках» об армии РФ, которые фактически ввели военную цензуру и запретили любую критику российского вторжения в Украину. После этого массовый антивоенный протест стал сходить на нет, констатируют правозащитники. К концу 2024 года поводом для большинства задержаний за антивоенную позицию стали посты в соцсетях.

Согласно статистике «ОВД-Инфо», количество антивоенных уголовных преследований в общей массе политических репрессий в России снизилось — с 53% в 2023-м до 32% в 2024 году. Также сменился состав антивоенных репрессий — в 2024-м на первое место по частоте применения следственными органами вышла статья 205.2 УК (призывы к террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).

Силовики стали активнее преследовать людей из-за их статуса: как неотъемлемого (сексуальная ориентация, иностранное гражданство), так и присвоенного (лейбл «иностранного агента», связь с «нежелательной» или «экстремистской» организацией).

При этом репрессивное законодательство продолжает расширяться, отмечает «ОВД-Инфо». В 2024 году новые законы дали возможность лишать имущества за антивоенные высказывания, ужесточили наказания за госизмену и увеличили область уголовной ответственности за недонесение о преступлении.

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