Московская биржа запустит торги в выходные дни. Купить и продать на них можно будет только высоколиквидные акции

На Мосбирже в экспериментальном режиме стартуют торги в выходные дни, говорится в официальном сообщении на сайте площадки.

Торги начнутся с 1 марта. В первую субботу торговая сессия будет продолжаться с 14 до 19 часов по московскому времени, в воскресенье, 2 марта, — с 10 до 19 часов.

На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены — максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

До сих пор торги на Мосбирже проводились только в будние дни. Основная сессия длится с 9 утра до 18:45, вечерняя — с 19:05 до 23:50.