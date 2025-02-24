Генпрокуратура объявила «нежелательным» основанное в Сербии «Российское демократическое общество»

Генпрокуратура России объявила «нежелательной организацией» основанное в Сербии «Российское демократическое общество» (РДО).

В сообщении ведомства говорится, что «Российское демократическое общество» в 2022 году основали «подданный Королевства Нидерландов» и «находящийся в розыске российский эмигрант», бывший муниципальный депутат из Петербурга (их имена не называются).

Основатели организации, как утверждают в Генпрокуратуре, «фактически занимаются вербовкой покинувших нашу страну оппозиционно настроенных граждан», а участники РДО выступают против войны и «распространяют в сети недостоверные сведения о якобы имевших место фактах принудительного переселения украинских детей».

Кроме того, как отмечает ведомство, РДО сотрудничает с другими организациями, объявленными «нежелательными» и «иноагентами». В их числе называются «Антивоенный комитет России», «ОВД-инфо» и Правозащитный центр «Мемориал».

На сайте РДО говорится, что это официально зарегистрированная в Сербии НКО, которая призвана «дать голос своей новой диаспоре и отстаивать ее интересы». Участники РДО регулярно проводят в Сербии антивоенные акции, организуют встречи для приехавших в страну россиян, помогают украинским беженцам, а также собирают пожертвования в пользу остающихся в Украине мирных жителей. РДО называет себя антифашистским и антивоенным обществом.

Один из основателей РДО — россиянин Петр Никитин, который живет в Сербии с 2016 года. В июле 2023-го его на двое суток задержали на пограничном контроле, когда он прилетел домой в Сербию — Никитина не впускали под предлогом того, что он представляет «угрозу национальной безопасности». Еще один основатель общества — петербургский муниципальный депутат Владимир Волохонский, который уехал из России в 2022 году.

Читайте также

«Это территория Путина» Россияне, уехавшие в Сербию из-за войны, попали в новую ловушку: их преследуют местные власти и спецслужбы РФ. Репортаж Лилии Яппаровой

Читайте также

«Это территория Путина» Россияне, уехавшие в Сербию из-за войны, попали в новую ловушку: их преследуют местные власти и спецслужбы РФ. Репортаж Лилии Яппаровой