За одну ночь Украину атаковало рекордное количество беспилотников — 267 «Шахедов» и дронов других типов
Вооруженные силы РФ атаковали Украину в ночь на 23 февраля, применив 267 беспилотников «Шахед» и других идентичных беспилотников, а также три баллистические ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер», сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Это рекордное количество российских беспилотников, участвовавших в одной атаке, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия нанесла удар накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. «Самая большая атака с тех пор, как иранские дроны начали бить по украинским городам и селам», — сказал Зеленский.
Атака дронов началась в 19:00 по местному времени (20:00 по Москве) 22 февраля. Украинские военные к 8:00 (9:00 мск) сбили 138 беспилотников. Еще 119 дронов не достигли целей: большинство из них упали без негативных последствий, три полетели в направлении Беларуси, а один — в Россию.
В результате атаки, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.
В Днепропетровской области под ракетный удар попал Кривой Рог, сообщили в военной администрации региона. В результате атаки погиб один мирный житель, ранения получили пять человек. Повреждения получили жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС.
В Одесской области в результате удара беспилотника произошел пожар в частном доме в Одесском районе, ранены три человека, сообщили в администрации региона.
В Запорожье в результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, сообщили в областной администрации. Ранена 53-летняя местная жительница.
В Киевской области, по данным властей, из-за падения обломков сбитых дронов повреждены четыре частных дома в Бучанском районе, среди мирных жителей никто не пострадал. «Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено», — заявили в администрации.
В Киеве средства ПВО сбили российские дроны, обломки упали в разных районах города, сообщил глава Киева Виталий Кличко. По последним данным, никто не ранен.
Обновление. Министерство обороны РФ сообщило в ходе брифинга 23 февраля, что российские военные нанесли удары по местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов дронов, а также складам горючего.