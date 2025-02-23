Вооруженные силы РФ атаковали Украину в ночь на 23 февраля, применив 267 беспилотников «Шахед» и других идентичных беспилотников, а также три баллистические ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер», сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Это рекордное количество российских беспилотников, участвовавших в одной атаке, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия нанесла удар накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. «Самая большая атака с тех пор, как иранские дроны начали бить по украинским городам и селам», — сказал Зеленский.

Атака дронов началась в 19:00 по местному времени (20:00 по Москве) 22 февраля. Украинские военные к 8:00 (9:00 мск) сбили 138 беспилотников. Еще 119 дронов не достигли целей: большинство из них упали без негативных последствий, три полетели в направлении Беларуси, а один — в Россию.

В результате атаки, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.

В Днепропетровской области под ракетный удар попал Кривой Рог, сообщили в военной администрации региона. В результате атаки погиб один мирный житель, ранения получили пять человек. Повреждения получили жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС.

В Одесской области в результате удара беспилотника произошел пожар в частном доме в Одесском районе, ранены три человека, сообщили в администрации региона.

В Запорожье в результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, сообщили в областной администрации. Ранена 53-летняя местная жительница.

В Киевской области, по данным властей, из-за падения обломков сбитых дронов повреждены четыре частных дома в Бучанском районе, среди мирных жителей никто не пострадал. «Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено», — заявили в администрации.

В Киеве средства ПВО сбили российские дроны, обломки упали в разных районах города, сообщил глава Киева Виталий Кличко. По последним данным, никто не ранен.

Обновление. Министерство обороны РФ сообщило в ходе брифинга 23 февраля, что российские военные нанесли удары по местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов дронов, а также складам горючего.