Великобритания собирается объявить о новых санкциях против России по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми 23 февраля. Его слова приводит The Independent.

«Сейчас настало время закрутить гайки в отношении путинской России. Завтра [24 февраля] я планирую объявить о самом большом пакете санкций против России с первых дней войны — они подорвут ее военную машину и сократят доходы, которые подпитывают огонь разрушений в Украине», — заявил министр.

Лэмми добавил, что сейчас — «критический момент в истории Украины, Великобритании и всей Европы», а последствия войны «уже ощущаются далеко за пределами линии фронта и здесь, в Великобритании».

Газета The Telegraph сообщила 21 февраля, что Великобритания намерена принять меры для борьбы с российскими «грязными деньгами». Объектом преследований со стороны Великобритании, по выражению издания, могут стать «олигархи, поддерживающие Владимира Путина».