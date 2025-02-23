Российский боксер Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над соотечественником Артуром Бетербиевым в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 79,38 килограмма, сообщает «Спортс». Бой прошел в Эр-Рияде 22 февраля.

По итогам 12 раундов Бивол победил решением судей большинством голосов. Два судьи отдали победу Биволу со счетом 115:113 и 116:112, а третьи присудил ничью 114-114.

Из-за санкций против России оба спортсмена выступали не под флагом РФ. Дмитрий Бивол выступал под флагом Кыргызстана, а после боя сделал фото с российским и кыргызстанскими флагами. Артур Бетербиев выступал под флагом Канады — у него есть гражданство этой страны.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели в Эр-Рияде поединок-реванш. Первый бой между боксерами прошел в октябре 2024 года и завершился победой Бетербиева. Оба боксера заявили, что готовы провести третий бой, он может пройти до конца 2025 года, пишет ТАСС.

В послужном списке 34-летнего Дмитрия Бивола теперь 24 победы (из них 12 нокаутом), одно поражение. У 40-летнего Артура Бетербиева 21 победа (из них 20 нокаутом), одно поражение.

О первом бое Бивола и Бетербиева

«Это будет один из самых крутых боев всех времен» В Эр-Рияде за титул абсолютного чемпиона мира подерутся два непобежденных боксера из РФ: Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Оба — не под российским флагом

О первом бое Бивола и Бетербиева

«Это будет один из самых крутых боев всех времен» В Эр-Рияде за титул абсолютного чемпиона мира подерутся два непобежденных боксера из РФ: Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Оба — не под российским флагом