На досрочных выборах в бундестаг Германии лидируют христианские демократы (ХДС/ХСС), сообщают ARD и ZDF, ссылаясь на результаты опросов, проведенных на выходе с избирательных участков 23 февраля. По данным ARD, за блок проголосовали 29% избирателей, по информации ZFD — 28,5%.

На втором месте впервые за послевоенную историю ФРГ идет ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая набирает от 19,5% до 20%.

В парламент, согласно экзит-полам, прошли Cоциал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца с результатом от 16% до 16,5%, а также Зеленые (от 12% до 13,5%) и Левая партия (от 8,5% до 9%).

По данным ZFD, левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получили по 5% голосов, по информации ARD, у них менее 5%.

Чтобы попасть в парламент, партии должны набрать более 5% голосов.

Явка на выборах в бундестаг составила 83%, сообщает ZDF.

Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение своей партии на выборах и поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой.

Исторически так сложилось, что результаты экзит-полов относительно точны, и в следующие часы после окончания голосования прогнозы обычно меняются не сильно, пишет Bloomberg. Предварительные результаты голосования будут известны 24 февраля.

Поскольку абсолютного большинства нет ни у одной из партий, канцлером станет глава партии, которая получит больше всего количество голосов и будет лидировать в правительственной коалиции. Лидеры партий, лидирующих на выборах, вечером 23 февраля дадут совместное интервью, чтобы обсудить перспективы создания коалиции.

По сравнению с результатами выборов 2021 года, АдГ удвоила свой результат, а СДПГ Олафа Шольца впервые в своей истории может стать лишь третьей по силе партией в бундестаге. Партия Шольца показала худший результат за все время своего существования.

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