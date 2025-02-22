Во французском Мюлузе мужчина с ножом напал на людей, один человек погиб. Макрон заявил, что это был «исламистский теракт»

На северо-востоке Франции в городе Мюлузе мужчина с ножом напал на людей. Один человек погиб, пятеро полицейских получили ранения, сообщает Le Figaro.

Нападение произошло в районе 16:00 по местному времени (18:00 мск) на демонстрации в поддержку Конго, которую патрулировала полиция. Нападавшим оказался 37-летний алжирец, он задержан.

Как пишет Le Figaro, нападавший тяжело ранил ножом двух полицейских — одного в шею, другого в грудь. 69-летний мужчина, попытавшийся вмешаться в происходящее, получил ножевое ранение и умер. Еще трое полицейских получили легкие ранения. Нападавший выкрикивал «Аллаху Акбар».

Прокурор Мюлуза Николас Хайц рассказал, что нападавший был ранее внесен в список лиц, подозреваемых в терроризме. Он находился под судебным надзором и должен был покинуть страну.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что нападение в Мюлузе — «исламистский террористический акт».