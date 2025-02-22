США предложили свой проект резолюции ООН к годовщине российско-украинской войны. В Москве это назвали «хорошим шагом»

США предложили проект резолюции ООН, посвященной третьей годовщине российско-украинской войны, он отличается от документа, подготовленного Украиной и Европой. Об этом сообщает Reuters, которому удалось ознакомиться с кратким проектом резолюции США.

Документ состоит из трех абзацев. В нем выражается сочувствие в связи с гибелью людей во время «российско-украинского конфликта» и отмечается, что «главной целью ООН является поддержание мира и безопасности», а также «мирное урегулирование конфликтов».

Американская резолюция также «призывает к скорейшему прекращению конфликта и прочном миру между Украиной и Россией».

По информации Reuters, Россия предложила поправку к этой фразе, которая, по мнению Москвы, должна звучать так: «Призывает к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин, и прочному миру между Украиной и Россией».

Постпред России в ООН Василий Небензя охарактеризовал американский проект резолюции как «хороший шаг». По его словам, если российская поправка будет принята, то Москва проголосует за резолюцию США.

20 февраля Reuters сообщило, что США отказываются стать соавторами резолюции, в которой говорится о территориальной целостности Украины и есть требование к России вывести свои войска.

В понедельник, 24 февраля, Генассамблея ООН собирается проголосовать по резолюции, подготовленной ЕС и Украиной. В ней говорится о «необходимости прекратить войну в этом году, усилить дипломатические усилия для снижения рисков дальнейшей эскалации, а также достигнуть справедливого и прочного мира в Украине». Reuters отмечает, что формулировки этой резолюции выглядят немного мягче по сравнению с предыдущими документами Генассамблеи ООН.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют обязательной силы, но «обладают политическим весом», напоминает Reuters.

Читайте также

Сближение Трампа и Путина, раскол между США и Евросоюзом — события, которые по-прежнему трудно уложить в голове Мы спросили у экспертов по глобальной политике, что они обо всем этом думают

Читайте также

Сближение Трампа и Путина, раскол между США и Евросоюзом — события, которые по-прежнему трудно уложить в голове Мы спросили у экспертов по глобальной политике, что они обо всем этом думают