В Германии арестовали 18-летнего уроженца Чечни, подозреваемого в подготовке нападения на посольство Израиля

В Германии арестовали 18-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке теракта по политическим мотивам. Об этом сообщила полиция федеральной земли Бранденбург, граничащей с Берлином.

Молодой человек был задержан 20 февраля, на следующий день его отправили под арест.

По информации газеты Tagesspiegel, подозреваемого задержали в берлинском аэропорту. Издание отмечает, что задержанный — уроженец Чечни, проживающий в городе Потсдам.

Источники издания рассказали, что россиянина подозревают в подготовке теракта в посольстве Израиля в Берлине. Задержанный хотел покинуть страну и улететь в Стамбул после того, как планы по совершению теракта не удалось реализовать. Следствие считает, что он пытался подготовить нападение за границей и получить там «необходимые ресурсы».

Информацию о том, что подозреваемый готовит теракт, немецкие правоохранительные органы получили от иностранной разведки.