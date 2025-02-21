В Беларуси против писателя Саши Филипенко возбудили дело о разжигании вражды

В Беларуси в отношении писателя Саши Филипенко возбудили уголовное дело о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК Беларуси). Об этом он рассказал в интервью белорусской службе «Радио Свобода».

Филипенко сообщил, что, по версии силовиков, писатель «при помощи литературы призывал к массовым протестам в Беларуси».

«Я не знаю, когда будет суд. Они ничего не говорят. Дело открыто, оно, вероятно, где-то лежит и просто ждет своего часа», — рассказал Филипенко.

О том, что в отношении Филипенко возбуждено уголовное дело, стало известно в феврале 2024 года, напоминает «Медиазона. Беларусь». По словам писателя, документы, касающиеся уголовного дела, подписывал его отец во время разговора с милиционером в РУВД.

В ноябре 2023 года к родителям Филипенко пришли с обыском. Вскоре отца писателя арестовали на 13 суток.

Саша Филипенко — белорусский писатель и журналист, автор шести романов, среди которых «Бывший сын», «Замыслы», «Красный крест» и «Кремулятор». Его книги переведены на английский, французский, итальянский, немецкий и другие языки. Филипенко публично критикует белорусские власти, в 2020 году он участвовал в протестах против Александра Лукашенко.

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