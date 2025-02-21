Минюст РФ объявил «иноагентами» Жанну Агалакову и Илью Азара

Миниюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него пять человек.

В реестр попали:

журналистка, бывшая корреспондентка «Первого канала» Жанна Агалакова;

журналист «Новой газеты Европа» Илья Азар;

блогер Рустем Адагамов;

украинский комик Антон Лирник;

писательница Елизавета Александрова-Зорина.

По версии Минюста, они выступали против российского вторжения в Украину, распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей, а также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов «иностранных агентов».