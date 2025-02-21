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Минюст РФ объявил «иноагентами» Жанну Агалакову и Илью Азара

Источник: Минюст РФ

Миниюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него пять человек.

В реестр попали: 

  • журналистка, бывшая корреспондентка «Первого канала» Жанна Агалакова;
  • журналист «Новой газеты Европа» Илья Азар;
  • блогер Рустем Адагамов;
  • украинский комик Антон Лирник;
  • писательница Елизавета Александрова-Зорина.

По версии Минюста, они выступали против российского вторжения в Украину, распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей, а также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов «иностранных агентов».