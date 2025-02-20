Выручка «Яндекса» по итогам 2024 года впервые превысила триллион рублей

Выручка «Яндекса» впервые превысила один триллион рублей — по итогам 2024 года она составила 1,095 триллиона. Об этом говорится в отчетности компании за четвертый квартал 2024 года и за весь прошлый год.

Согласно отчетности, выручка выросла на 37% год к году.

Наибольшую выручку, как отмечает РБК, принесли такие сегменты как поиск и портал (439 миллиарда рублей, прирост 30% год к году), сервисы «Маркет», «Лавка», «Еда» и «Деливери» (322,3 миллиарда, +45% год к году), «Такси», «Драйв» и «Самокаты» (227,9 миллиарда рублей, +37 год к году).

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 94%, до 100,9 миллиарда рублей.

«Компания прогнозирует рост выручки в 2025 году более 30% год к году и скорректированный показатель EBITDA не менее 250 миллиардов рублей. С учетом роста масштаба бизнеса, капитальные затраты как процент от консолидированной выручки Группы снизятся год к году. Этот прогноз основан на наблюдаемых в данный момент рыночных тенденциях, и может измениться в зависимости от макроэкономической и рыночной ситуаций», — говорится в публикации.

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