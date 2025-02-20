«Верстка»: после начала наступления ВСУ в Курской области погибли как минимум 25 российских срочников

Как минимум 25 российских солдат срочной службы погибли в Курской области после наступления ВСУ в этом регионе. Такие данные приводит «Верстка» на основе сообщений СМИ и некрологов, опубликованных в соцсетях.

Все 25 срочников погибли в период с августа по сентябрь. Им было от 18 до 23 лет.

Они были призваны на срочную службу из 18 разных регионов. Больше всего среди погибших уроженцев Вологодской области и Краснодарского края — по три человека, по двое погибших из Ростовской области, Алтайского края и Башкортостана.

«Из-за хаоса и отсутствия координации в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область, десятки солдат-срочников попали в плен или пропали без вести. Фактически командиры бросили их в первые дни наступления без оружия и четких инструкций. Судьба многих из них по сей день остается неизвестной. Тех же срочников, кому удалось эвакуироваться с границы Курской области во время прорыва ВСУ, снова отправили на приграничные территории региона. Их больше недели держали в воинской части под Курском, принуждали подписывать контракты и запугивали тюрьмой», — говорится в материале «Верстки».

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в начале августа 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что при наступлении ВСУ «сотни российских военных сдались в плен». К 23 августа «Важные истории» идентифицировали 129 срочников, пропавших без вести или оказавшихся в плену.

Читайте также

«Зачем их держали так близко к границе? Зачем?» 19-летний Владислав Аппель — один из срочников, встретивших наступление ВСУ в Курской области. Сейчас он числится пропавшим без вести. Вот рассказ его бабушки

Читайте также

«Зачем их держали так близко к границе? Зачем?» 19-летний Владислав Аппель — один из срочников, встретивших наступление ВСУ в Курской области. Сейчас он числится пропавшим без вести. Вот рассказ его бабушки