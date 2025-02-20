В Херсоне российская авиабомба попала в многоэтажный дом. Разрушены несколько этажей, есть пострадавшие

Вооруженные силы РФ в ночь на 20 февраля атаковали Херсон, применив три управляемые авиабомбы, сообщил начальник военной администрации Херсона Роман Мрочко.

По его словам, одна из авиабомб попала в многоквартирный дом в Центральном районе. В результате обстрела, судя по фотографиям в телеграм-канале Мрочко, разрушены несколько этажей жилого дома.

Ранения получили по меньшей мере пять человек, в том числе двое 13-летних детей. Как рассказал Мрочко, это двойняшки, мальчик и девочка. Мать детей, предположительно, находится под завалами разрушенного дома, сообщил глава администрации Херсонской области Александр Прокудин. На месте проводят поисково-спасательную операцию.