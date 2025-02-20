Сейм Латвии в первом чтении одобрил законопроект, запрещающий гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в стране

Сейм Латвии в первом чтении одобрил законопроект, запрещающий гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в стране, сообщает LSM.

В соответствии с документом, недвижимое имущество в Латвии не смогут приобретать как граждане РФ и Беларуси, так и компании, более 25% в которых принадлежит гражданам этих стран.

Документ не будет иметь обратной силы — приобретенная россиянами и белорусами до начала его действия недвижимость останется в их собственности.

Ограничения не будут распространяться на россиян и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии, а также на некоторые другие ситуации — например, на вступление в право собственности в результате наследования.

Аналогичный закон с 2023 года действует в Литве. Также сейчас похожие меры разрабатываются в Финляндии.