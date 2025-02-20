Сенат США утвердил кандидатуру Кэша Пателя на должность главы ФБР.

За назначение Пателя проголосовал 51 сенатор, против — 49. The Washington Post отмечает, что это крайне низкий результат: обычно номинант на пост директора бюро получает поддержку как демократов, так и республиканцев. Так, каждый из трех предыдущих глав ФБР получал голоса как минимум 92 сенаторов.

44-летний Патель — сын иммигрантов из Индии. В первой администрации Дональда Трампа он был советником директора национальной разведки и начальником штаба главы Пентагона.

На посту главы ФБР Патель сменит Кристофера Рэя, который занимал эту должность с 2017 года.

Патель — давний преданный сторонник идей Дональда Трампа. Во времена его первого президентства он призывал к ограничению полномочий ФБР в сфере сбора разведданных и увольнению сотрудников, отказывающихся поддерживать повестку Трампа. Также Патель известен своей склонностью к конспирологии, в частности, он является приверженцем концепции «глубинного государства».

Издание The Washington Post в начале февраля писало, что Патель в 2024 году получил 25 тысяч долларов от компании из Лос-Анджелеса, которой руководит режиссер Игорь Лопатенок — уроженец Украины с российским и американским гражданством. Среди предыдущих проектов Лопатенка, писало издание, — пророссийская кампания влияния, на которую выделялись деньги из фонда, созданного президентом РФ Владимиром Путиным.