Российские войска второй день подряд атаковали Одессу беспилотниками. Часть города осталась без света

Войска РФ вечером 19 февраля атаковали Одессу беспилотниками, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

В результате атаки на крыше заведения общественного питания и складского помещения произошли пожары, повреждены административное здание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома. Пострадал 55-летний местный житель. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы. Всего по итогам двух дней атак по Одесскому району без света остались 89,5 тысячи абонентов, рассказал Кипер поздно вечером 19 февраля. К утру он сообщил, что после ремонтных работ без света все еще остаются 49 тысяч абонентов.

В мэрии Одессы рассказали, что в ходе атаки была повреждена тепломагистраль, и некоторые жители города остались без тепла.

Российские военные атаковали Одессу 18 февраля. В результате без электричества и тепла остались почти 500 многоэтажных жилых домов, а также 14 школ и 13 детских садов. Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.