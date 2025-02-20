Бывшего главу федерации футбола Испании приговорили к штрафу за поцелуй футболистки. Прокуроры запрашивали для него тюремный срок

Суд в Испании признал бывшего главу Футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса, поцеловавшего в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо, виновным в сексуализированном насилии. Его оштрафовали на 10 тысяч евро, сообщает The Guardian.

Ему также запретили в течение года общаться с Эрмосо и приближаться к ней ближе, чем на 200 метров.

При этом суд не признал его виновным в оказании давления на футболистку.

Прокуроры требовали приговорить Рубиалеса к двум с половиной годам тюремного заключения (один год по обвинению в сексуализированном насилии, полтора года — за предполагаемое давление).

По делу проходили еще три человека — бывший главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда, бывший спортивный директор федерации Альберта Лука и бывший директор по маркетингу федерации Рубен Ривера. Их обвиняли в оказании давления на Эрмосо. Как утверждалось, Рубиалес и трое других фигурантов заставляли Эрмосо сказать, что поцелуй произошел с ее согласия. Эти обвинения были сняты судом.

Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошел в августе 2023 года во время церемонии награждения женской сборной Испании, которая впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу. Во время награждения сборной Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Когда на это обратили внимание журналисты, федерация выпустила якобы совместное письменное заявление Рубиалеса и Эрмосо о том, что этот поцелуй был по взаимному согласию. Кроме того, чиновник записал видео с извинениями и признал, что поступил неуместно. Однако через несколько дней выяснилось, что поцелуй не был взаимным, а Эрмосо не делала никакого совместного заявления с Рубиалесом.

Действия Рубиалеса осудили звезды испанского футбола, клубы и руководители чемпионата Испании, а также премьер-министр страны. Рубиалес подал в отставку с поста президента Федерации футбола Испании и вице-президента исполнительного комитета УЕФА. ФИФА на три года отстранила его от деятельности, связанной с футболом.

Сам бывший чиновник все это время утверждал, что поцелуй произошел по обоюдному согласию, «спонтанно, все были счастливы в тот исторический момент». Эрмосо говорила, что не давала согласия на поцелуй.

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