Актера и депутата Дмитрия Певцова заочно приговорили в Украине к 10 годам лишения свободы

Винницкий городской суд приговорил российского актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова к 10 годам лишения свободы заочно. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Винницкой области.

По версии Службы безопасности Украины, Певцов, являясь депутатом Госдумы, входит в круг «приближенных к Кремлю публичных деятелей, открыто поддерживающих полномасштабное вторжения россиян».

Следствие утверждает, что актер «неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием Владимира Путина», призывал к захвату власти и территории Украины в эфире российских телеканалов, а также голосовал за присоединение к России оккупированных территорий Украины.

Певцова признали виновным в действиях, направленных на насильственное свержение власти (часть 3 статьи 109 УК Украина), в посягательстве на территориальную целостность Украины (часть 2 статьи 110) и пропаганде войны (часть 2 статьи 110).

С 2022 года Дмитрий Певцов находится под санкциями Евросоюза, США, Канады, Великобритании и других стран.