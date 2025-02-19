Apple представила iPhone 16e

Компания Apple представила iPhone 16е, который займет место «бюджетного» SE.

В отличие от моделей серии SE, у iPhone 16e нет кнопки «Домой» со сканером отпечатков пальцев. Новый айфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

У iPhone 16e только одна задняя камера, ее разрешение увеличилось с 12 Мп до 48 Мп. У фронтальной камеры разрешение 12 Мп. Apple утверждает, что новый смартфон может работать на шесть часов дольше по сравнению с iPhone 11 и на 12 часов дольше любого iPhone линейки SE.

iPhone 16e получил чип А18, которым оснащают iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт. Устройство также поддерживает систему искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Новый смартфон также получил программируемую кнопку Action Button, а вместо порта Lightning теперь USB-C.

iPhone 16e доступен в черном и белом цветах. Версия с 128 гигабайтами памяти стоит от 599 долларов, в максимальной комплектации с 512 гигабайтами — от 899 долларов.