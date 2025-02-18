В Свердловской области в один день умерли два игрока любительской футбольной команды. У обоих во сне остановилось сердце

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области в один день умерли двое футболистов, 32-летний Ян Журавлёв и 33-летний Данил Хилобок, выступавшие за местную любительскую команду «ПОЗ-Прогресс», сообщило уральское издание E1.ru 18 февраля.

Сообщение об их смерти появилось 16 февраля в группе футбольного клуба во «ВКонтакте». «Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе», — говорится в заявлении клуба.

Страница ФК «ПОЗ-Прогресс» во «Вконтакте»

Оба футболиста умерли в ночь на 15 февраля, сообщили уральские издания 66.ru и Ura.ru. По информации телеграм-канала Sport Baza, Журавлёв и Хилобок умерли в ночь на 16 февраля. По данным 66.ru, незадолго до смерти Хилобок участвовал в игре чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд, матч прошел в спортивном комплексе «Калининец». Журавлёв пропустил игру.

Мать Яна Журавлёва, Светлана Оходова, сообщила в комментарии E1.ru, что вечером перед смертью ее сын, как обычно, вернулся с тренировки и лег спать. «Результатов вскрытия еще нет. Сказали, произошла остановка сердца во сне. Накануне все было нормально, просто лег спать и не проснулся», — сообщила она. Оходова отметила, что сын не жаловался на здоровье, постоянно ходил на футбольные тренировки. «Жил футболом. Я не знаю, обследовали ли их. Может, нагрузка сказалась, теперь уже ничего не изменишь», — рассказала она.

Родственники 33-летнего Данила Хилобока отказались общаться с журналистами. Знакомые футболистов сообщили E1.ru, что Хилобок, как и его напарник по команде, умер во сне, вскоре после тренировки.

Телеграм-канал Mash утверждает, что футболисты умерли из-за отравления неизвестным веществом, образцы которого направили на экспертизу. Телеграм-канал Shot, близкий к Life, пишет, что, «по мнению экспертов, спровоцировать острую сердечную недостаточность могли энергетики, которые спортсмены, вероятно, выпили перед тренировкой». Shot утверждает, что «какого-либо яда и наркотиков в крови погибших не обнаружено». Эти версии ничем не подтверждены.

Родственники Журавлёва и Хилобока отказались обсуждать версию о том, что они могли употреблять психотропные вещества, пишет 66.ru.

В Следственном комитете РФ сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Руководство футбольного клуба «ПОЗ-Прогресс» отказалось комментировать смерть игроков.