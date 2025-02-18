Трамп объявил об убийстве в Сирии «лидера террористов» из «Аль-Каеды». Он не назвал его имени

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в ночь на 18 февраля, что американские войска убили участника террористической группировки «Аль-Каеда».

«В эти выходные [15-16 февраля] американские войска нанесли высокоточный авиаудар по одному из членов „Аль-Каеды“ в Сирии. Лидер террористов сотрудничал с „Аль-Каедой“ по всему региону», — заявил Трамп. Он не раскрыл имя убитого.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее заявило, что 15 февраля американские военные убили на северо-западе Сирии «высокопоставленного сотрудника финансового и логистического отдела» террористической организации «Хуррас ад-Дин», связанной с «Аль-Каедой».

Американские военные на протяжении многих лет борются с террористами группировки «Хуррас ад-Дин», связанной с «Аль-Каедой». Центральное командование Вооруженных сил США ранее неоднократно объявляло об убийствах главарей группировки в Сирии. В последний раз американские военные сделали такое заявление 30 января. Также об убийствах боевиков сообщалось в августе и сентябре 2024 года.