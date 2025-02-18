ХАМАС объявил, что 22 февраля отпустит шестерых израильских заложников. На этом первый этап сделки будет завершен досрочно

Террористическая группировка ХАМАС освободит шестерых израильских заложников в субботу, 22 февраля, пишет The Times of Israel.

Эти шесть человек — последние из 33 заложников, освободить которых ХАМАС обязался в рамках первого этапа мирного соглашения с Израилем.

Первоначально планировалось, что террористы отпустят 22 февраля только трех заложников, а еще трех — неделей позже. Это Элия Коэн, Омер Венкерт, Омер Шем-Тов, Таль Шохам, Авера Менгисту и Хишам ас-Саид. Последние двое находятся в плену у ХАМАС более десяти лет, остальные четверо были захвачены террористами 7 октября 2023 года.

Также в ХАМАС заявили, что 20 февраля передадут Израилю тела четырех погибших заложников. Среди них — Шири Бибас и ее маленькие дети Ариэль и Кфир. В ХАМАС еще в конце 2023 года утверждали, что они погибли в результате израильского авианалета. Власти Израиля официально еще не подтвердили, что Шири, Ариэль и Кфир Бибас мертвы, и что их тела будут переданы 20 февраля.

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. В рамках первого этапа, который будет продолжаться 42 дня, террористы обязались освободить 33 заложников, Израиль — выпустить из тюрем более 1900 заключенных и начать вывод войск из сектора Газа.

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