В аэропорту Торонто самолет Delta Airlines перевернулся при посадке

В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона самолет авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение во время посадки. Об этом сообщает канадская телекомпания CTV News.

На фотографиях, публикуемых в соцсетях, видно, что самолет перевернулся.

По данным CTV News, восемь человек пострадали. В каком они состоянии, не уточняется.

По предварительным данным, на борту находились 80 человек.

Информацию о произошедшем подтвердили в аэропорту. «Toronto Pearson известно об инциденте при посадке самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. На место происшествия выехали аварийные бригады», — говорится в сообщении аэропорта.

В местной полиции сообщили, что, по предварительным данным, большинство пассажиров не пострадали. «Насколько я понимаю, большинство пассажиров выбрались из самолета и не пострадали, но мы все еще пытаемся убедиться в этом, так что мы все еще находимся на месте происшествия и проводим расследование», — приводит Reuters слова представительницы полиции региона Пил (провинция Онтарио) Сары Паттен.

В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что все 80 лет, находившихся на борту, были эвакуированы. BBC News со ссылкой на медицинские службы Онтарио пишет, что трех человек в критическом состоянии доставили в больницы.

Последнюю неделю в Торонто шли сильные снегопады. В районе аэропорта выпало 53,6 сантиметра осадков — больше, чем в ноябре, декабре и январе вместе взятых.