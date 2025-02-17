Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия

Центральный банк России оштрафован за нарушения правил хранения боевого оружия. Соответствующее решение, сообщает ТАСС, вынес Савеловский суд Москвы.

Нарушения, следует из материалов административного дела, с которыми ознакомилось агентство, были выявлены инспекторами Росгвардии в ходе выездных проверок здания Межрегионального центра безопасности Банка России в Москве в ноябре 2023 года и в апреле 2024-го.

Тогда в оружейной комнате были обнаружены боевые пистолеты, в том числе два пистолета Макарова, которые принадлежали службе безопасности Сбербанка России и ООО ЧОП «Регион профи». Таким образом, по мнению инспекторов Росгвардии, Центробанк хранил в одном из своих помещений пистолеты, собственником которых не являлся. Это считается нарушением ФЗ «Об оружии».

Представители Банка России, в свою очередь, утверждали, что нарушений допущено не было. Фигурирующее в деле оружие, указали они, хранилось в Центробанке не более двух часов. Пистолеты были сданы на время пребывания в здании Банка России инкассаторов ПАО «Сбербанк», затем их вернули охранникам. Представители ЦБ также отметили, что у Банка России есть действующая лицензия на хранение оружия.

Сумма штрафа в материалах дела не указана, но статья 20.10 КоАП РФ (незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия) предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Банк России уже обжаловал штраф.