В Австрии беженец из Сирии напал с ножом на прохожих. Убит подросток, пятеро ранены

Один человек погиб и пятеро получили ранения в ходе вооруженного нападения в городе Филлах на юге Австрии, пишет BBC News.

По данным австрийской полиции, днем 15 февраля на центральной площади города злоумышленник с ножом напал на прохожих. Во время нападения он выкрикивал «Аллаху Акбар», сообщают местные СМИ.

В результате погиб 14-летний подросток. Среди пятерых пострадавших двое находятся в критическом состоянии. Возраст раненых — от 14 до 32 лет.

Подозреваемого в преступлении задержала полиция. Как сообщается, это 23-летний беженец из Сирии, он запрашивал политическое убежище в Австрии и имеет действующий вид на жительство. Его мотивы неизвестны.

Нападавшего помог задержать очевидец преступления — курьер, также сирийского происхождения. Он умышленно сбил преступника на автомобиле, чтоб предотвратить новые нападения.

Как отмечают СМИ, в момент задержания полицией подозреваемый сидел на скамейке с улыбкой на лице и поднятым вверх указательным пальцем (этот жест в исламской традиции ассоциируют с радикальными группировками).