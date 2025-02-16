Российские беспилотники атаковали Николаев, повреждены жилые дома и объект критической инфраструктуры

Военные РФ в ночь на 16 февраля осуществили массированную атаку на город Николаев.

Как заявил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, ночью силы украинской ПВО сбили над регионом девять ударных беспилотников типа «Шахед 131/136».

В Николаеве в результате атаки зафиксированы повреждения на объекте критической инфраструктуры, рассказал чиновник. На месте падения обломков возник пожар, который оперативно ликвидировали. Взрывной волной повреждены пять многоквартирных домов, четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

Один местный житель — 64-летний мужчина — получил ранения в ходе атаки российских дронов. Его госпитализировали, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям публикует фото последствий российской атаки на Николаев.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что за ночь российские войска выпустили по Украине 143 дрона, в том числе «Шахеды» и беспилотники-имитаторы. Также две баллистические ракеты были запущены по Одесской области.

Украинские ПВО сбили 95 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях. 46 беспилотников-имитаторов «локационно потеряны (без негативных последствий)», добавили в ВСУ. Повреждения после атак зафиксированы в Киевской, Сумской, Николаевской и Одесской областях.