На досрочных выборах президента Абхазии назначен второй тур. В него прошли пророссийский кандидат Бадра Гунба и вице-премьер Адгур Ардзинба
Источник: Meduza
Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для победы на досрочных выборах президента в частично признанной республике Абхазия. Об этом по итогам голосования, прошедшего 15 февраля, объявил председатель местного Центризбиркома Дмитрий Маршан.
Через две недели в республике состоится второй тур выборов, в который прошли исполнявший обязанности президента Бадра Гунба, которого называют пророссийским кандидатом, а также министр экономики, вице-премьер Адгур Ардзинба.
По предварительным данным ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом:
- Бадра Гунба — 46%
- Адгур Ардзинба — 37%
- Роберт Аршба — 7%
- Олег Барциц — 4%
- Адгур Хурхумал — 1%.