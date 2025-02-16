На досрочных выборах президента Абхазии назначен второй тур. В него прошли пророссийский кандидат Бадра Гунба и вице-премьер Адгур Ардзинба

Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для победы на досрочных выборах президента в частично признанной республике Абхазия. Об этом по итогам голосования, прошедшего 15 февраля, объявил председатель местного Центризбиркома Дмитрий Маршан.

Через две недели в республике состоится второй тур выборов, в который прошли исполнявший обязанности президента Бадра Гунба, которого называют пророссийским кандидатом, а также министр экономики, вице-премьер Адгур Ардзинба.

По предварительным данным ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом:

Бадра Гунба — 46%

Адгур Ардзинба — 37%

Роберт Аршба — 7%

Олег Барциц — 4%

Адгур Хурхумал — 1%.

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