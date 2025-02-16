Лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» выступила за отмену «политики санкций» и «очень хорошие отношения» с Россией

Кандидат в канцлеры ФРГ и сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила о необходимости восстановления отношений и экономических связей с Россией.

«Мы хотим иметь очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями. <…> Но мы также хотим иметь очень хорошие отношения с крупными державами, в том числе и с Россией. <…> Мы хотим положить конец политике санкций, которая, прежде всего, наносит ущерб нашей стране», — сказала Вайдель в интервью немецкому таблоиду Bild.

Она напомнила, что еще два года назад Германия приобретала дешевый природный газ из России по «Северному потоку», а теперь в стране «самые высокие цены на энергоносители в мире».

Лидер АдГ объяснила, что воздерживается от критики России из-за желания хороших отношений со страной. «У Дональда Трампа этого [критики в адрес России] тоже нет. Нам всем нужно сесть за стол переговоров. Я считаю, что это серьезная политика», — добавила Вайдель.

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