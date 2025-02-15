Украинские дроны атаковали четыре российских региона

Украинские беспилотники в ночь на 15 февраля атаковали Волгоградскую, Калужскую, Саратовскую и Ростовскую области. Об ударах дронов сообщил власти этих регионов и Минобороны РФ.

Так, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке беспилотников на некий промышленный объект, в результате которой возник пожар на площади пяти квадратных метров.

Глава Калужской области Владислав Шапша написал в своем телегра-канале о пожаре, вызванном падением обломков дрона на территорию промзоны в Дзержинском районе. Там, в частности, находится нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале поблагодарил «наших военнослужащих за ликвидацию БПЛА и обеспечение безопасности», не став раскрывать никаких подробностей.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об ударах дронов по Ростову-на-Дону, где обломки упали на частный дом.

Все главы регионов заявили, что в результате атаки дронов люди не пострадали.

Из-за беспилотников Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 15 февраля были сбиты 40 украинских дронов: 17 в Волгоградской области, 12 — в Калужской, девять — в Ростовской, два — в Саратовской.