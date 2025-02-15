«Просвещение» подало иск к ФАС. Антимонопольная служба потребовала от издательства выплатить два миллиарда рублей

«Просвещение» подало иск к Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает РБК, обнаруживший карточку дела в базе арбитража.

Иск о признании решений и действий регулятора незаконными был подан 13 февраля, другие детали в картотеке отсутствуют.

27 января ФАС объявила, что «Просвещение» должно перевести в российский бюджет более двух миллиардов рублей «незаконно полученного дохода». Антимонопольная служба сочла, что издательство установило «монопольно высокие цены» на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии.

ФАС заявила, что рост цен на учебники «Просвещения» «превысил рост расходов на их производство и реализацию», что привело «к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень».

В пресс-службе «Просвещения» заявили, что нарушений со стороны издательства не было, что подтверждают «исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов», которые предоставлены ФАС.

На издательство в сентябре 2023 года пожаловалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила подготовить запрос в ФАС в связи с повышением цен на учебники. «Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — заявила тогда Матвиенко.

«Просвещение» — крупнейший в России издатель учебной литературы. По итогам 2023 года выручка АО «Издательство „Просвещение“» составила 47,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 27,5 миллиарда рублей.

До 2011 года «Просвещение» было полностью государственным, а затем его выкупило издательство «Олма медиа групп» при финансовом обеспечении Аркадия Ротенберга — миллиардера и друга Владимира Путина.

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