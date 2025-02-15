На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4

В республике Алтай утром 15 февраля произошло землетрясение, магнитуду которого российские сейсмологи оценили в 6,4.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 04:48 по московскому времени, находился примерно в 28 километрах западнее поселка Кош-Агач, цитирует «Интерфакс„сообщение Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки ощущались в соседних регионах, в том числе в Алтайском крае и Кемеровской области, Туве, в Новосибирске и Красноярске, от которых эпицентр землетрясения находился в сотнях километров.

Глава республики Алтай Андрей Турчак в своем телеграм-канале заявил, что будет организована проверка всех социально значимых объектов региона на предмет возможных повреждений. В республике введен режим повышенной готовности, добавил он.

„В соцсетях фиксируются сообщения о разрушениях. Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие“, — подчеркнул он.

По словам Турчака, в ряде районов зафиксированы повреждения, „предварительно — незначительные, не связанные с конструктивом зданий“.

ГУ МЧС по региону сообщило о повреждении штукатурки в школе села Купчегень Онгудайского района и кратковременном отключении электроэнергии в части села Кош-Агач.

На территории республики Алтай с начала 2000-х годов действует очаг сейсмоактивности. 27 сентября 2003 года в республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 7,3, эпицентр которого находился недалеко от села Кош-Агач. За основным толчком последовали несколько десятков афтершоков. Землетрясение ощущалось более чем в 1000 километрах от эпицентра, в том числе в Новосибирске. По официальным данным, люди не пострадали.