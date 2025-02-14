В Петербурге на пять суток арестовали двух студентов, которые «на слабо» прокричали «украинское приветствие»

Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил по пять суток ареста двум студентам Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ), признав их виновными в «публичной демонстрации нацистской символики» (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Об этом сообщило издание MR7.

Студентов первого и второго курсов задержали 13 февраля. По данным «Фонтанки», в тот день они выкрикивали в вузе «украинское приветствие».

В полицию о них сообщил заместитель проректора по безопасности. В университет приехал наряд патрульных, который задержал студентов.

Сами студенты рассказали, что играли «на слабо» — кто громче прокричит «украинское приветствие». «Мы не имели цели демонстрировать какую-то символику, кого-то оскорбить… Это просто тупая шутка», — заявил один из студентов.