Суд обязал администрацию Трампа временно возобновить иностранную помощь

Окружной суд в Вашингтоне обязал администрацию президента США Дональда Трампа приостановить действие указа о заморозке на 90 дней программ помощи другим странам, сообщают Associated Press и Politico.

Как отмечает AP, постановление федерального судьи Амира Али стало первым решением, связанным с приостановкой финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).

Судья вынес решение по иску, который подали две организации — Коалиция в защиту вакцин против СПИДа и Глобальный совет по здравоохранению, который представляет медорганизации, получающие финансирование от США для работы за рубежом.

По утверждению администрации Трампа, ей необходимо прекратить финансирование тысяч программ USAID, чтобы провести анализ каждой такой программы и определить, стоит ли ее продолжать, говорится в постановлении судьи. Однако представители администрации «не предложили никаких объяснений», почему полная приостановка иностранной помощи была разумным решением, считает судья.

Юристы администрации, по мнению судьи, не смогли доказать, что у Белого дома была «рациональная причина проигнорировать» многочисленные малые и крупные организации, которым пришлось бы закрыться из-за приостановки финансирования.

Президент США Дональд Трамп в первый день на посту президента заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют «американским ценностям» и целям внешней политики США. Как сообщалось, власти США планируют объединить USAID с Госдепартаментом, а также сократить число сотрудников агентства с 10 тысяч до менее чем 300.

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